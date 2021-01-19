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ماذا لو لم يغادر "" البيت الأبيض الأربعاء؟ خبير قانوني يجيب

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ماذا لو لم يغادر "ترامب" البيت الأبيض الأربعاء؟ خبير قانوني يجيب ماذا لو لم يغادر "" البيت الأبيض الأربعاء؟ خبير قانوني يجيب
سيتم تنصيب "بايدن" رئيساً للولايات المتحدة في البيت الأبيض غداً

ماذا لو لم يغادر

أجاب أستاذ في كلية القانون بجامعة أمريكية عن الخطوات التي يمكن القيام بها ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، في حال قرر عدم الخروج من البيت الأبيض، قبل الموعد المقرر لوصول خلفه الرئيس جو بايدن.

وبحسب ما ذكر الأستاذ في كلية القانون بجامعة ولاية ميشيغان بريان كالت، فقد أكد أنه بعد تنصيب الرئيس الجديد، يرافق الجيش الرئيس المنتهية ولايته إلى خارج البيت الأبيض، وهذا ما سيحصل.

وقال كالت: "بقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض احتلال، وهذا لا يجعله رئيساً، ثقل الثقافة السياسية والرأي العام، وليس الكلمات المحددة في الدستور فقط، يمنع الرؤساء من تجاوز فترتهم".

وأضاف: "الهدف الأساسي من شكل النظام لدينا في الولايات المتحدة، ألا يكون لأحد فترة حكم غير محددة، للرئيس ولاية مدتها أربع سنوات، وإذا أعيد انتخابه، فهذا جيد، وإن خسر ذلك، فسيذهب"، بحسب ما ذكر موقع "فويس أوف أمريكا".

وتابع: "التعديل العشرون للدستور ينص على أن فترة الولاية تنتهي ظهر يوم 20 يناير، على أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين، ويصبح رئيساً ظهر اليوم نفسه، فالشخص الذي كان رئيساً لم يعد كذلك بعد الظهر، وبالتالي انتهت مرحلة رئاسته".

من جانبها، قالت أستاذة التاريخ المشاركة في جامعة نورث وسترن كيت ماسور، إن "ما يجعلك رئيساً هو التنصيب الذي يأتي نتيجة لعملية تحديد الفائز في الانتخابات، ولا يوجد أي شيء في الدستور ينص على أن الشخص الموجود في البيت الأبيض هو الرئيس الفعلي للبلاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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