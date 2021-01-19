أخبار عاجلة

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مول بالشروق لتحديد هوية سيدة تركت رضيعها بالشارع -
انتحار مصاب بكورونا داخل مستشفى كفر الدوار -
"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه -
واشنطن: الرياض شريكتنا وسنساعدها ضد من يحاولون استهداف أمنها -
السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات -
حمدوك : اختيار مجلس الوزراء السوداني الجديد يتم بناء على معايير متفق عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد إثارة الأمر بالبرلمان.. وزير الإعلام يكشف حقيقة شقق العجوزة

Print
بعد إثارة الأمر بالبرلمان.. وزير الإعلام يكشف حقيقة شقق العجوزة بعد إثارة الأمر بالبرلمان.. وزير الإعلام يكشف حقيقة شقق العجوزة

مصراوي Masrawy

05:20 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي
علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على موضوع "شقق العجوزة"، الذي أثاره النائب نادر مصطفى، موضحا أنه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي وفق نص القانون، رقم 180 لسنة 2018.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن هذه الاستديوهات تتخذ من العجوزة مقرا لها نظرا لكون تلك الأماكن كانت تعمل بها سلفا قنوات إعلامية أجنبية، وأنها تقع في منطقة سعر الأرض فيها أرخص بكثير من مناطق أخرى، بخلاف أن ظروف الإضاءة في المشهد النيلي خلفها أفضل من الجهة الأخرى من النيل.

وقال وزير الدولة للإعلام: "خلال ثورة يناير كان الإعلام المعادي يتنقل بوحدات بث متنقلة، وكان يتم ملاحقتها، وأنه لأجل ذلك قررنا أن تكون تلك الأماكن أو الاستديوهات تعمل في إطار شرعي من خارج حدود مدينة الإنتاج الإعلامي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية