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إصابة أسيرين أردنيين في سجون الاحتلال بفيروس "كورونا"

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إصابة أسيرين أردنيين في سجون الاحتلال بفيروس "كورونا" إصابة أسيرين أردنيين في سجون الاحتلال بفيروس "كورونا"

جى بي سي نيوز :- أعربت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" عن قلقها البالغ إزاء الأنباء عن إصابة الأسيرين الأردنيين عبد الله البرغوثي وثائر اللوزي بفايروس "كورونا"، خاصة في ظل إهمال الاحتلال للأسرى وافتقار الزنازين لمقومات السلامة المطلوبة.

ودعت اللجنة في بيان، مساء السبت، وزارة الخارجية الأردنية إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية أبنائنا الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ولفتت إلى أنها لم تسمع حتى هذه اللحظة أي تعليق أو متابعة من قبل وزارة الخارجية لمعرفة وضع المصابين أو الإجراءات العملية التي من الممكن اتخاذها.

وطالبت الوزارة بالضغط على الاحتلال لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس لأسرانا، وتوفير بيئة مناسبة لعلاج المصابين وتفادي إصابة الآخرين.

ودعت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية لاتخاذ خطوات تضمن سلامة أسرانا وعلاجهم بالشكل الصحيح والمطلوب، خاصة أنهم يعيشون في زنازين ضيقة وبيئة غير مناسبة وتفتقر لأدنى مقومات السلامة والظروف الإنسانية.

جي بي سي نيوز

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