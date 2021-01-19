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"الاتحاد" يعمّق جراح "العين" ويصعد للمربع الذهبي مؤقتًا

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عمّق نادي الاتحاد جراح شقيقه نادي العين بعدما تغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف؛ حيث جاء هدفا العميد في شوط المباراة الأول عن طريق: هارون كمارا في الدقيقة 13، والبرازيلي رومارينهو في الدقيقة 24، فيما جاء هدف العين في الدقيقة 88 عن طريق محترف الفريق جيترسون.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاديين للنقطة رقم 24 لينضم للمربع الذهبي بصورة مؤقتة لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، فيما بقي العين على نفس رصيده السابق بـ10 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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