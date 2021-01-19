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توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعيات الأهلية ومؤسسة العجيمي الخيرية

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لتأسيس العمل الاجتماعي الإلكتروني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعيات الأهلية ومؤسسة العجيمي الخيرية

وقع رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز محمد العجيمي الخيرية المهندس سالم بن محمد العجيمي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتأسيس العمل الاجتماعي الإلكتروني للجمعيات الأهلية بالمملكة.

وثمّن "السعدون" دور مؤسسة عبد العزيز محمد العجيمي الخيرية في دعم القطاع الخيري.

وقال: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسة لإيجاد البيئة المناسبة لمعالجة التحديات وطرح الأفكار التي تخدم القطاع غير الربحي بالمملكة، ضمن ما اصطلح على تسميته بـ(المعمل الاجتماعي).

وأضاف أن الاتفاقية اشتملت على صناعة وبناء الأفكار والمبادرات والبرامج الإبداعية وتطويرها بما يساهم في تطوير العمل الخيري في بلادنا الغالية.

ومن جانبه عبر "العجيمي" عن خالص شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة على ما يقدمه من جهود للارتقاء بالقطاع الخيري بالمملكة.

وقال إن هذه الاتفاقية تعزّز من نشر ثقافة الابتكار وطرح الحلول والأفكار للتعامل مع التحديات المتعددة التي قد تواجه العمل الاجتماعي في المراحل القادمة.

وفي ختام تصريحه دعا "السعدون" المؤسسات والشركات لدعم أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية بالمملكة، حتى تؤدي رسالتها المجتمعية بما يعزز التنمية المستدامة في بلادنا الحبيبة.

وأشاد بالدعم الكبير من الدولة أيدها الله للجمعيات الأهلية، ولا سيما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي ظلت تقدم الدعم المتواصل لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ مما كان له الأثر الكبير في النهوض بالعمل الخيري في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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