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"بولتون": "" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

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"بولتون": "ترامب" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة "بولتون": "" سيدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
اتهمه بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري

قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

"بولتون، قال في المقابلة: "نعم، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتماً، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

واتهم "بولتون"، "ترامب" بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين "ترامب" وبعض قيادات الحزب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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