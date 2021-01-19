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اتهمه بأنه يسعى إلى تمزيق الحزب الجمهوري

قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت اليوم الثلاثاء: إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

"بولتون، قال في المقابلة: "نعم، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتماً، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

واتهم "بولتون"، "ترامب" بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين "ترامب" وبعض قيادات الحزب.