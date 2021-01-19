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الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين

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الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين

نجح فريق الاتفاق بقلب الطاولة على مضيفه الرائد والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بثنائية نظيفة ليواصل فريق الرائد مسلسل نزيف النقاط للجولة التاسعة على التوالي لم يعرف فيها طعم الانتصار؛ وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة بالمركز الرابع عشر.

افتتح المغربي جلال الداودي أهداف اللقاء لمصلحة أصحاب الضيافة عند الدقيقة 36 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعليه انتهت مجريات الشوط بتقدم الرائد بهدف دون رد.

تمكن الرائد من تعزيز النتيجة عند الدقيقة 63 بواسطة اللاعب عبدالله المقرن من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً أخطاء دفاعية فادحة، واستطاع الضيوف تقليص النتيجة عن طريق البرازيلي إليريك دي سوزا عند الدقيقة 79، ونجح البديل هزاع الهزاع في تعديل النتيجة عند الدقيقة 88، وبعدها بدقيقة عاد هزاع الهزاع ليفرض نفسه نجمًا للقاء بتسجيله الهدف الثالث للاتفاق.

الاتفاق يقلب الطاولة على الرائد ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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