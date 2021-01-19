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محامي "طفل المرور" وأصدقائه: اثنين طلبا تقسيط الغرامة.. وجاري إخلاء سبيلهم

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محامي "طفل المرور" وأصدقائه: اثنين طلبا تقسيط الغرامة.. وجاري إخلاء سبيلهم محامي "طفل المرور" وأصدقائه: اثنين طلبا تقسيط الغرامة.. وجاري إخلاء سبيلهم

مصراوي Masrawy

05:03 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- محمود سعيد:
قال المحامي بالنقض ميشيل حليم، دفاع "طفل المرور" وأصدقائه إن اثنين من المتهمين قدّما طلبًا للنيابة بتقسيط مبلغ الغرامة البالغة إجمالًا 70 ألف جنيه، وجاري إخلاء سبيلهم.

وأوضح "حليم" في تصريحات لمصراوي، أن القانون كفل للمتهمين طلب التقسيط، الذي تعد قيمته ومدته أمر تقديري للنيابة العامة، وأنه فور سداد أول دفعة من القسط يتم إخلاء سبيلهم.

وقضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، يوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

وبالنسبة للثلاثة متهمين الآخرين، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ (إلغاء حبسهم).

أما النسبة لتهمة التنمر والتعدي على أمين شرطة، فقضت بإلغاء إيداع أحمد أبوالمجد، ووضعه تحت الاختبار القضائي 3 سنوات، وتغريم الثاني والثالث 70 ألف جنيه عن باقي التهم مع إلغاء أحكام حبسهما.

وأشار دفاع المتهمين إلى أن التدبير الاحترازي الواقع على المتهمين هو "الاختبار القضائي" ويعني وضعهم تحت متابعة طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات، استنادًا إلى ما جاء بالتقرير النفسي للأطفال أنهم جميعًا يعانوا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

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