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"معًا نستطيع".. مبادرة نسائية لمواجهة كورونا في القليوبية

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"معًا نستطيع".. مبادرة نسائية لمواجهة كورونا في القليوبية "معًا نستطيع".. مبادرة نسائية لمواجهة كورونا في القليوبية

مصراوي Masrawy

05:05 م الثلاثاء 19 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

مبادرة هي الأولى من نوعها نفذتها فتيات وسيدات قرية العمار، التابعة لمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، تحت شعار "معًا نستطيع.. وتزول المحن"، لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، عن طريق الإرشاد والتوعية، بالإضافة إلى توفير الكمامات والكحول واسطوانات الأكسجين عن طريق تبرعات الأهالي، ومساعدة مرضى كورونا.

"العمل نحتسبه لوجه الله عز وجل ولا ننتظر شكر" .. هكذا بدأت راندا السيد ضمن فريق "بصمة"، حديثها لـ"مصراوي"، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف لتقديم المساعدة لأهالي القرية بأنشطة تثقيفية وتوعوية وتقديم الخدمات اللازمة للمصابين بالفيروس وحالات الاشتباه وترسيخ تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "راندا": " أن فكرة بدأت عند اشتداد الموجة الثانية لكورونا، ووقوع ضحايا، فقررنا أنا ومجموعة من الفتيات التحرك في سبيل خدمة أهالينا المواطنين، والحرص على رفع درجة الوعي لدىهم للقدرة على مواجهة تلك الجائحة والحد من انتشارها السريع".

وتابعت "ندا محيي"، إحدى أعضاء الفريق، أن العامل الأساسي في تلك المبادرة هو التوعية بأهمية العامل النفسي في مواجهة الفيروس، مشيرة إلى أنه سيجري توفير الاحتياجات الأسرية لمرضى كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي لدى سيدات القرية، وخاصة بالأسواق الأسبوعية، وإرشادهم بضرورة الحرص على التباعد الجماعي وارتداء الكمامات ووضع الكحول، كما يجري التنبيه على السيدات اللآتي يساعدن أزواجهن في الحقول بضرورة عدم التجمع وضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية.

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