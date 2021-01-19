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الأردن في المرتبة 45 عالميًا بفحوصات كورونا

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الأردن في المرتبة 45 عالميًا بفحوصات كورونا الأردن في المرتبة 45 عالميًا بفحوصات كورونا

جى بي سي نيوز :– احتل الأردن المرتبة الـ45 عالميًا بمؤشر عدد فحوصات "Pcr" لكل مليون من السكان، بحسب العدد الثالث من النشرة الوبائية الشهرية لجائحة كورونا الصادرة عن لجنة تقييم الوضع الوبائي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وحل الأردن في المرتبة الـ 39 بمؤشر معدل حدوث الإصابات لكل مليون، فيما جاء في المرتبة الـ40 بمؤشر معدل الوفيات لكل مليون من السكان.

وكما استخدمت اللجنة في النشرة، ثلاثة مؤشرات في عملية المقارنة تتمثل في معدل الحدوث التراكمي لإصابات كورونا لكل مليون من السكان، والمعدل التراكمي للوفيات لكل مليون من السكان، ومعدل فحوصات كورونا لكل مليون.

وقالت اللجنة، إن المقارنة تمت بين 70 دولة لديها بيانات مكتملة حسب موقع القياسات العالمي (وورد ميتر) وتجري فحوصات بمعدل لا تقل عن مئة ألف فحص لكل مليون من السكان.

جي بي سي نيوز

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