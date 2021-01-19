27 فبراير.. نظر دعوى إنشاء رابطة التاكسي الأبيض

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 27 فبراير المقبل للاطلاع.

كان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحًا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدًا إلى الدولة بدلًا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

وكان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسي الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.