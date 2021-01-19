أخبار عاجلة

"عجب": لا يمكن للمرأة الخلع بـ"ضغطة زر".. والرجل لا يوثق الطلاق من دون "تراضي" -
ولي العهد: نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم وشعب عظيم يسكن وطناً عظيماً اسمه المملكة العربية السعودية -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية -
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مول بالشروق لتحديد هوية سيدة تركت رضيعها بالشارع -
انتحار مصاب بكورونا داخل مستشفى كفر الدوار -
"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه -
واشنطن: الرياض شريكتنا وسنساعدها ضد من يحاولون استهداف أمنها -
السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات -
حمدوك : اختيار مجلس الوزراء السوداني الجديد يتم بناء على معايير متفق عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأحزاب الجزائرية تتسلم مسودة تعديل قانون الانتخابات لمناقشتها

Print
الأحزاب الجزائرية تتسلم مسودة تعديل قانون الانتخابات لمناقشتها الأحزاب الجزائرية تتسلم مسودة تعديل قانون الانتخابات لمناقشتها

مصراوي Masrawy

04:34 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الجزائر - أ ش أ
تسلمت الأحزاب السياسية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نسخة من مسودة مشروع تعديل قانون نظام الانتخابات الذي أعدته لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة، بناء على تكليف من الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد أمر بتوزيع المسودة على الأحزاب السياسية لإثرائها بالنقاش المجتمعي، وإبداء الرأي والمقترحات فيها.
واعتمد اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد تنفيذ أحكام تعديلات الدستور الأخيرة، ومنها تجسيد وترسيخ الديمقراطية، والتداول على السلطة، وضبط الحياة السياسية، وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
ويضم مشروع القانون الجديد 100 مادة جديدة أو محدثة تشكل تقدما لافتا مقارنة بالاجتهادات القانونية السابقة في مجال الانتخابات، وخصوصا في مجال مكافحة المال السياسي واعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، بدلا للنظام الحالي الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة.
واعتمد المشروع الجديد قاعدة التمييز الإيجابي للنساء والشباب في قوائم المرشحين الذي بدأ منذ انتخابات 2012، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على شهادة جامعية للحصول للترشح لعضوية مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان).
ومن ضمن البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون تأجيل تطبيق شرط الحصول على 10 أعضاء منتخبين في البلدين كشرط لترشح الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة فقط، بما يتيح مشاركة أوسع للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يعتزم الرئيس تبون الدعوة لها عقب تعديل قانون الانتخابات.
وتضمن التعديل كذلك تحديث الإطار القانوني للسلطة الوطنية للانتخابات للتوافق مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة 200 منه التي تكرس استقلاليتها، والمادة 201 الخاصة بفترة أعضاء السلطة، حيث أصبحت من 6 سنوات بدل أربع، وفق ما جاء في الإطار التشريعي الخاص بها، مع تقليص عدد أعضائها من 50 إلى 15 عضوا، وتعزيز صلاحيات رئيسها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية