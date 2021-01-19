الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم دورة تدريبية بجنوب السودان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة أرسلت بالتنسيق مع السفارة المصرية بجنوب السودان، وفدًا لجوبا، عاصمة جنوب السودان، لتنظيم دورة تدريبية للموظفين بوزارات الاستثمار والمالية والتجارة.

وأضاف، أن الدورة تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال جذب الاستثمارات الخارجية للأشقاء بجنوب السودان، وتتضمن الترويج للاستثمار وخطة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي اتخذتها مصر، وعلى رأسها قانون الاستثمار، وأيضا نظم الاستثمار كالمناطق الحرة والاستثمارية، بالإضافة لمركز خدمات المستثمرين.

وافتح الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، والدكتور إبراهام معمار، وكيل وزارة الاستثمار بجنوب السودان نائبا عن وزير الاستثمار، أعمال الدورة التدريبية التي تستمر من ١٨يناير حتى ٢٢ يناير الجارى.

وأعرب وكيل وزارة الاستثمار بجنوب السودان، عن بالغ التقدير للحكومة المصرية لتنظيمها هذه الدورة، ورغبة جنوب السودان في الاستفادة القصوى من التجربة المصرية على كافة الأصعدة.