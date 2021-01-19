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"توقع فيضانات وفوضى".. إسبانيا تصنف العاصمة مدريد منطقة كوارث

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"توقع فيضانات وفوضى".. إسبانيا تصنف العاصمة مدريد منطقة كوارث "توقع فيضانات وفوضى".. إسبانيا تصنف العاصمة مدريد منطقة كوارث
تحذير من الأمطار وتخوف من ذوبان الجليد

صنفت الإسبانية، اليوم (الثلاثاء)، مدريد والمناطق الأخرى التي ضربتها العاصفة فيلومينا الأسبوع الماضي كمناطق كوارث، في خطوة ستؤدي إلى دعم طارئ وإجراءات دعم أخرى.

وحذرت حكومة مدريد الإقليمية من أن الأمطار المتوقعة غداً، من المرجح أن تجلب فيضانات ومزيدًا من الفوضى.

وأوضحت الحكومة الإقليمية أن الأمطار التي تنبأت بها وكالة الطقس الحكومية، على الرغم من أنها معتدلة، من المرجح أن تسبب فيضانات عندما يبدأ الجليد في الذوبان، وفقاً لـ"رويترز".

وتسببت العاصفة الثلجية بأكبر تساقط للثلوج منذ عقود، كما تسببت في أضرار لا تقل عن 1.4 مليار يورو (1.70 مليار دولار) في العاصمة الإسبانية، بحسب تقدير أولي من مكتب رئيس البلدية.

وأدت الأشجار المتساقطة والثلوج التي تجمدت في كتل جليدية خلال موجة البرد التي أعقبت ذلك، إلى إغلاق الطرق وخطوط القطارات، وقطع الإمدادات عن مدريد وترك رفوف السوبر ماركت فارغة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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