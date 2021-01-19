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تهريب مخدرات وهجرة غير الشرعية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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تهريب مخدرات وهجرة غير الشرعية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي تهريب مخدرات وهجرة غير الشرعية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

04:16 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، كما تم ضبط 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات، كما تم ضبط 1649 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 201 حكم قضائي متنوع، 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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