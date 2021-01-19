مارس المقبل.. فتح قيد شركات الشحن الجوي بـ"الطيران المدني"

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الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سلطة الطيران المدني في طريقها لفتح باب القيد للشركات الجديدة، بداية مارس المقبل لمدة شهر، وجرى مخاطبة كافة الشركات الراغبة في القيد بتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة.

وقال محمد أحمد، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الطيران المدني حددت في الأوراق اللازم تقديمها للقيد وجود سجل تجاري يتضمن نشاط الشحن الدولي برأس مال مصدر مليون جنيه، وبطاقة ضريبية بها النشاط "شحن دولي"، ومتدربين اثنين عن الشركة حاصلين على شهادة دورة البضائع الأساسية والخطة.

وأكد ضرورة تقديم الشركات المتقدمة للقيد آخر ميزانية عن العامين السابقين تحتوي على ربح، مبينًا أنه بالنسبة للشركات الجديدة يجري عمل ميزانية افتتاحية عن آخر 6 شهور بمكتب محاسبة معتمد، مع تقديم شهادات "الاياتا" و"الفياتا" وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات إن وجدت، إلى جانب وجود سيرة ذاتية للشركة في هذا المجال، على أن يجري تقديم الملفات بخدمة عملاء سلطة الطيران المدني.