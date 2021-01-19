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رئيس جامعة الأزهر يشكر للموافقة على تعيين أطباء بمستشفياتها

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رئيس جامعة الأزهر يشكر السيسي للموافقة على تعيين أطباء بمستشفياتها رئيس جامعة الأزهر يشكر للموافقة على تعيين أطباء بمستشفياتها

مصراوي Masrawy

04:25 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح لموافقته على سد العجز في عدد الأطباء عن طريق التعيين في مجال قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأفاد بيان للجامعة - اليوم الثلاثاء - بحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعيين بكليات الطب بجامعة الأزهر؛ بالقاهرة، وأسيوط، ودمياط، ومستشفياتها الجامعية التابعة لها، إضافة إلى كلية التمريض بجامعة الأزهر.

وأشار البيان إلى أن قرار الموافقة على تعيين الأطباء جاء عقب انتشار جائحة في شهر مارس الماضي ، موضحا أن الجامعة تقوم الآن باستيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لكي يتسنى الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية لها وبوابة الإلكترونية.

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