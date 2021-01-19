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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على سد العجز في عدد الأطباء عن طريق التعيين في مجال قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأفاد بيان للجامعة - اليوم الثلاثاء - بحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعيين بكليات الطب بجامعة الأزهر؛ بالقاهرة، وأسيوط، ودمياط، ومستشفياتها الجامعية التابعة لها، إضافة إلى كلية التمريض بجامعة الأزهر.

وأشار البيان إلى أن قرار الموافقة على تعيين الأطباء جاء عقب انتشار جائحة فيروس كورونا في شهر مارس الماضي ، موضحا أن الجامعة تقوم الآن باستيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لكي يتسنى الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية لها وبوابة الحكومة الإلكترونية.