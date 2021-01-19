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سفير ألمانيا: السياح الألمان لديهم شغف بالأماكن الأثرية والثقافية المصرية

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سفير ألمانيا: السياح الألمان لديهم شغف بالأماكن الأثرية والثقافية المصرية سفير ألمانيا: السياح الألمان لديهم شغف بالأماكن الأثرية والثقافية المصرية

مصراوي Masrawy

04:20 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- محمد عبيد:
قال سيريل چان نون سفير ألمانيا لدى ، إن السائح الألماني لديه شغف واهتمام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية والثقافية المصرية، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر الوزارة، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدنى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وناقش الطيار محمد منار سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي مع السفر الألماني، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية من المدن الألمانية.

وأكد وزير الطيران، أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية كبيرة وتعاون مشترك في مختلف المجالات.

وتسير شركة مصر للطيران، في الجدول الشتوي الحالي، 11 رحلة أسبوعيًا إلى ألمانيا، بمعدل 5 رحلات أسبوعيًا إلى فرانكفورت، و3 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، و 3 رحلات أسبوعيا إلي ميونيخ، كما تسيّر شركة "أير كايرو" رحلات إلى كل من دوسلدورف و ميونخ وشتوتجارت و فرانكفورت وهانوفر، ترتفع تدريجيًا إلى ٨ مطارات ألمانية أخرى مع بداية صيف ٢٠٢١، بينما تسير "لوفتهانزا" الألمانية رحلات إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.

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