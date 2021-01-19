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استغل فتاة جنسيًا.. تحديد جلسة محاكمة صاحب صفحة "أفندينا للزواج العرفي"

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استغل فتاة جنسيًا.. تحديد جلسة محاكمة صاحب صفحة "أفندينا للزواج العرفي" استغل فتاة جنسيًا.. تحديد جلسة محاكمة صاحب صفحة "أفندينا للزواج العرفي"

مصراوي Masrawy

04:08 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 10 فبراير المقبل لنظر محاكمة صاحب صفحة "أفندينا" للزواج العرفي والشرعي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم بامتلاك موقع "أفندينا للزواج العرفي"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية للآداب.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم اتجر في شخص طبيعي هي المجني عليها "أ. أ" بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة.

كما أنه استخدم حساب خاص على التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "أفندينا للزواج الشرعي والعرفي" يهدف إلى تسهیل ارتكاب الجرم وانتشار الرذيلة في المجتمع.

وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعدا للقاؤه إلا أنه تم ضبطهما.

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