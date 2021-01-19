توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

وتلقى اللواء محمود شعراوي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات والذي أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتي الإسكندرية وكفرالشيخ.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت إلى تجمعات مياه وجاري العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفرالشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه وجاري العمل على تمشيطها ورفع أي تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حال إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وكلف اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم " الواتس أب" (01150606783) و الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )، ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكتروني: (Info@mld.gov.eg ).