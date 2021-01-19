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نائب يهاجم أسامة هيكل: عليه رد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي

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نائب يهاجم أسامة هيكل: عليه رد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي نائب يهاجم أسامة هيكل: عليه رد الأموال التي حصل عليها من مدينة الإنتاج الإعلامي

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 19 يناير 2021

طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوزير أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام برد جميع الأموال التي حصل عليها من رئاسة لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال النائب، خلال كلمته اليوم: كيف لوزير أن يترأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج ويجمع بين وظيفتين، أنا كنائب عن الشعب أطالبه برد كافة الأموال التي حصل عليها لأن هذا يخالف الأعراف.

وقال النائب، إن الوزير يتحدث عن نجاحات وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور، وتحولت الوزارة إلى عبء علي الشعب والحكومة بل تحولت إلى ساحة صراع بين الوزير وأهل الصحافة والإعلام.

وطالب بفك التشابك بين الوزارة والهيئات التي بقوة القانون لها الدور الأكبر، قائلا: هذه التشابكات تضر بالدولة.

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