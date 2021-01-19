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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 192 رحلة

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اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 192 رحلة اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على متن 192 رحلة

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، عن سفر ووصول 20 ألف راكب، وذلك على متن 192 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 97 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8 آلاف راكب، وإقلاع 95 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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مصراوي Masrawy

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