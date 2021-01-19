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اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالي يأمر بخروج عبدالعليم داوود من القاعة

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اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالي يأمر بخروج عبدالعليم داوود من القاعة اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالي يأمر بخروج عبدالعليم داوود من القاعة

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود من القاعة؛ بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة البرلمانية، بقوله: "اللي على راسه بطحة يرد عليا".

وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: "عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء".

وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عال، قائلا: "أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال:"الذين أفسدوا الحياة السياسية، في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن".

وقرر حنفي جبالي حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.

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