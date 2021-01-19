أخبار عاجلة

"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه -
واشنطن: الرياض شريكتنا وسنساعدها ضد من يحاولون استهداف أمنها -
السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات -
حمدوك : اختيار مجلس الوزراء السوداني الجديد يتم بناء على معايير متفق عليها -
البيت الأبيض: سنبني على نجاح اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية -
سوريا: مقتل وإصابة 13 عسكريًا في اعتداء إرهابي بطريق دير الزور تدمر -
مسؤول موريتاني يحذر من استنزاف الثروة السمكية بسبب سفن الصيد التركية -
ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة حقق إنجازات اقتصادية ضخمة -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة

Print
"الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة "الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة
تسجيل 6 حالات وفاة وإجمالي الضحايا 6335

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 226 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365325 حالة، من بينها 1986 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 327 حالة حرجة، كما تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 357004 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة رحمهم الله.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

شبكة عيون الإخبارية