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سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين

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سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين
كان يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم بالمحافظة

سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين

اشتكى سائق طالبات بالليث عمل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم للنقل المدرسي؛ من عدم صرف مستحقاته المالية منذ سنتين، وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناته وصرف مستحقات النقل التي مضى عليها نحو عامين.

وقال السائق "نايف بن غميض" في شكوى بعث بها إلى "سبق": عند مطالبتي الشركة بمستحقاتي المالية لثلاثة أشهر لم أجد حلاً سوى المماطلة على مدى سنتين مضت برغم حوزتي على مشهد من إدارة المدرسة، وبيان بالحضور والانصراف.

وأضاف: راجعت الإدارة التعليمية بالليث والتي هي الأخرى لم أجد حلاً عندها، راميةً بالحل على الشركة المتعاقدة التي راجعتها مراراً وتكراراً دون فائدة، مطالباً المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلته وإيجاد الحلول وإلزام الشركة والتعليم بصرف مستحقاته المالية التي لم يجد لها أثرًا برغم وجود مستمسكات تثبت نقله للطالبات على مدى ثلاثة أشهر في إحدى القرى شرقي المحافظة، وذلك من عام 1440هـ ابتداءً من شهر جمادى الآخرة من نفس العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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