أخبار عاجلة

"في الضمان".. 20 صورة من داخل قصر البارون بعد بدء إعادة ترميمه -
واشنطن: الرياض شريكتنا وسنساعدها ضد من يحاولون استهداف أمنها -
السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوازرات والهيئات -
حمدوك : اختيار مجلس الوزراء السوداني الجديد يتم بناء على معايير متفق عليها -
البيت الأبيض: سنبني على نجاح اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية -
سوريا: مقتل وإصابة 13 عسكريًا في اعتداء إرهابي بطريق دير الزور تدمر -
مسؤول موريتاني يحذر من استنزاف الثروة السمكية بسبب سفن الصيد التركية -
ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة حقق إنجازات اقتصادية ضخمة -
مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظة الجيزة: توقيع ٨٠ غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

Print
محافظة الجيزة: توقيع ٨٠ غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة محافظة الجيزة: توقيع ٨٠ غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

03:43 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة بعدد من الأحياء تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على حل مشاكل المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم. بحسب بيان صحفي.

وأشارت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى قيام حي العجوزة بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 محضرا وغرامات فورية بمنطقتي أرض اللواء والعجوزة.

وفي حي الهرم، تم رصف وتطوير شارع الشمس حيث تم استغلاله كمحور مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهاً لشارع الملك فيصل حيث تم تدعيم الشارع بخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية به وذلك لما يشهده من كثافات مرورية خاصة بعد أن تم غلق جزئي لشارع الأهرام أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

كما قام الحى بتمهيد قطعة أرض بمدخل مساكن الشباب بالرماية لنقل موقف الأوتوبيس بالتجنيد وذلك استكمالا لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وفي حي العمرانية، جاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع ترعه الزمر حيث جاري العمل على فرد الطبقة السطحية بداية من شارع سيدى عمار حتى شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية، بالإضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الشعب حتى شارع خاتم المرسلين وصيانة وتركيب انترلوك ناصية نصر الدين مع ترعة الزمر.

وفي حي بولاق الدكرور، تم شن حملة مكبرة على شارعي الشهيد أحمد حمدى متفرع من شارع العشرين ومشرفة والتي أسفرت عن ضبط عدد 12 توك توك وتروسيكل ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق بجانب إزالة 5 غرف خارج خط التنظيم، و غلق 8 ورش ومركز بيجو سرفيس بشارع خليل أبو يوسف المساحة فيصل.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم رفع حوالي 565 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى الوحدات المحلية والقرى.

وفي مدينة الحوامدية، تم رفع كفاءة وتبليط انترلوك بشارع بين المساكن نزلة الكوبري بالمشاركة مع المجتمع المدني وذلك للارتقاء بالمناطق غير المخططة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم رفع حوالي 120 طنا من مخلفات القمامة ودهان البلدورات وفض سوق مزغونة تنفيذا للإجراءات الاحترازية بمنع الأسواق للحد من تفشي فيروس كورونا ..وواصل المركز مجهوداته من خلال حملات لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية والتي أسفرت عن تحرير 12 محضر وغرامات فورية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم غلق وتشميع مركز تعليمي للدروس الخصوصية بقرية الحساسين لمخالفته القرارات الصادرة في هذا الشأن وفض سوق بني سلامة، وتحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما قام المركز بضبط تروسيكل أثناء قيامه بإلقاء القمامة بالطريق العام وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية