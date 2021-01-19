محافظة الجيزة: توقيع ٨٠ غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

شنت محافظة الجيزة، حملات مكثفة بعدد من الأحياء تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على حل مشاكل المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم. بحسب بيان صحفي.

وأشارت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى قيام حي العجوزة بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 محضرا وغرامات فورية بمنطقتي أرض اللواء والعجوزة.

وفي حي الهرم، تم رصف وتطوير شارع الشمس حيث تم استغلاله كمحور مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهاً لشارع الملك فيصل حيث تم تدعيم الشارع بخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية به وذلك لما يشهده من كثافات مرورية خاصة بعد أن تم غلق جزئي لشارع الأهرام أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

كما قام الحى بتمهيد قطعة أرض بمدخل مساكن الشباب بالرماية لنقل موقف الأوتوبيس بالتجنيد وذلك استكمالا لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وفي حي العمرانية، جاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع ترعه الزمر حيث جاري العمل على فرد الطبقة السطحية بداية من شارع سيدى عمار حتى شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية، بالإضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الشعب حتى شارع خاتم المرسلين وصيانة وتركيب انترلوك ناصية نصر الدين مع ترعة الزمر.

وفي حي بولاق الدكرور، تم شن حملة مكبرة على شارعي الشهيد أحمد حمدى متفرع من شارع العشرين ومشرفة والتي أسفرت عن ضبط عدد 12 توك توك وتروسيكل ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق بجانب إزالة 5 غرف خارج خط التنظيم، و غلق 8 ورش ومركز بيجو سرفيس بشارع خليل أبو يوسف المساحة فيصل.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم رفع حوالي 565 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى الوحدات المحلية والقرى.

وفي مدينة الحوامدية، تم رفع كفاءة وتبليط انترلوك بشارع بين المساكن نزلة الكوبري بالمشاركة مع المجتمع المدني وذلك للارتقاء بالمناطق غير المخططة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم رفع حوالي 120 طنا من مخلفات القمامة ودهان البلدورات وفض سوق مزغونة تنفيذا للإجراءات الاحترازية بمنع الأسواق للحد من تفشي فيروس كورونا ..وواصل المركز مجهوداته من خلال حملات لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية والتي أسفرت عن تحرير 12 محضر وغرامات فورية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم غلق وتشميع مركز تعليمي للدروس الخصوصية بقرية الحساسين لمخالفته القرارات الصادرة في هذا الشأن وفض سوق بني سلامة، وتحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما قام المركز بضبط تروسيكل أثناء قيامه بإلقاء القمامة بالطريق العام وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه.