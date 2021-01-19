بينهم 39 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 1783 شاباً بالغربية

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، 1783 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4606 شاباً، كما تم توفير 375 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية، استخرجت 1567 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 33 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي- أن المديرية، أجرت في مجال التفتيش العمالي تفتيشا على 840 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخرى، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 3 شكاوى منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 8 شكاوى أخري قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخرى، وسداد مصروفات علاجية لـ 5 عمال بمبلغ 970 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 5 آلاف و970 جنيها لـ 7 عمال من المسجلين بالوحدة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 690 منشأة وإعادة التفتيش على 646 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 771 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 55 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).