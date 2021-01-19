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زعيم الأغلبية يهاجم وزير الإعلام: يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون

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زعيم الأغلبية يهاجم وزير الإعلام: يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون زعيم الأغلبية يهاجم وزير الإعلام: يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

شن زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل. وقال: تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع المخالف للدستور والقانون؟! وأضاف رشاد، نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وقال هيكل في كلمته بالجلسة العامة إنه فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أما المحور الثاني، فيتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل ، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات. وقال إن وزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.

وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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مصراوي Masrawy

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