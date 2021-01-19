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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8901.87 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8901.87 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8901.87 نقطة
بتداولات بلغت 7.3 مليارات ريال لأكثر من 225 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8901.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، والدرع العربي، وأنابيب، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، وإس تي سي، والمتقدمة، والعمران، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.08%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، وجازادكو، والدرع العربي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والإنماء، وصدر، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 210.66 نقطة ليقفل عند مستوى 25949.96 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235 ألف سهم تقاسمتها 1194 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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