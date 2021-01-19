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"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى في السودان

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"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى في السودان "إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى في السودان
المركز يوزع أكثر من 108 أطنان من السلال الغذائية للنازحين في عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السودان، بحضور وفد من وزارة الصحة السودانية وممثلي سفارة المملكة لدى السودان وفريق من المركز.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة بالكشف على أكثر من 15,000 مريض، وإجراء ما يقارب 1,200 عملية جراحية، وتوزيع 3,000 نظارة طبية وأدوية للحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي.

وتستهدف الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في ولايات: الخرطوم، أم درمان، الكلاكلة.


وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 108 أطنان و170 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين في مديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 6.060 فرداً.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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