بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة في الدكتور علي طيفور وكيل الوزارة بالمحافظة، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد بمديرية الأوقاف.

وقال رئيس الجامعة، إن الهدف من البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع الجامعة في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع ودورات تدريبية خاصة بالمهارات الإعلامية، وأنه بناءً على بروتوكول التعاون يقوم بالتدريب أعضاء هيئة تدريس متخصصين في كل مجال من المجالات المتفق عليها بمقر الجامعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن دورة اللغة العربية وآدابها تشمل تخصصات النحو والبلاغة والأساليب الأدبية بواقع 16 ساعة على مدار 4 أيام، إلى جانب دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، والتي تستمر 3 أيام بواقع 12 ساعة، وكذلك دورة المهارات الإعلامية ومدتها 3 أيام.