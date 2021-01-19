محافظ دمياط تبحث اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل السكنية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور المهندس حلمي عيد، رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد عوض، مدير عام ورئيس الإدارة الفنية للأحوزة العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة.

تناول الاجتماع مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات والكتل السكنية القريبة والمتاخمة، واستعراض الموقف الخاص بالتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهذه المناطق.

وأكدت منال عوض، ضرورة وضع منهجية محددة للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل العمرانية القريبة والمتاخمة، للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، ودراسة الموقف الخاص بباقي العزب في أسرع وقت ممكن.