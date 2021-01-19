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محافظ المنوفية: هدفنا التواجد الميداني والاستجابة لمطالب المواطنين

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محافظ المنوفية: هدفنا التواجد الميداني والاستجابة لمطالب المواطنين محافظ المنوفية: هدفنا التواجد الميداني والاستجابة لمطالب المواطنين

مصراوي Masrawy

03:17 م الثلاثاء 19 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بنواب رئيس مركز ومدينة أشمون ورؤساء الوحدات المحلية القروية للمركز والمدينة، عقب ترأسه اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية "حياة كريمة".
وشدد المحافظ على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مشددًا بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تلبيتها وإرضائهم في إطار ما يسمح به القانون.
كما تتضمن اللقاء التشديد على التواجد الميداني بالشارع بين المواطنين والمتابعة الدورية لمنظومة النظافة، ورفع تجمعات القمامة أول بأول.

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