تبدأ اليوم.. "السليمي" يحذّر من موجة شديدة البرودة محفزة للأنفلونزا

★ ★ ★ ★ ★

انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي

أكد عضو جمعية "آفاق" لعلوم الفلك والمهتم بأخبار الطقس والتوقعات نواف السليمي أننا على موعد مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة مندفعةً من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة.

وأضاف "السليمي" أن تلك الكتلة تعمل على انخفاض ملموس بدرجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء على "الشمالية"، ثم تتوغل بقوة على مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع وحتى مطلعه بدرجات سالبة.

وأردف: ترافق هذه الموجة الباردة رياح الصبا التي تعمل على إثارة للأتربة والغبار خصوصاً السواحل الغربية؛ نتيجة الفوارق الحرارية وفرق قيم الضغط الجوي.

ونبه عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك إلى أن هذه الموجة الباردة محفزة للإصابة بالإنفلونزا، لذا يجب التدفئة جيداً وارتداء الملابس الثقيلة مع هذه الظروف، مؤكداً أهمية الانتباه اثناء استخدام وسائل التدفئة منعاً لحدوث اختناق أو حراق -لا قدّر الله.

الأرصاد حالة الطقس