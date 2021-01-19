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نحتسبهم شهداء.. وزير التعليم العالي يوجه الشكر للأطقم الطبية ضحايا كورونا

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نحتسبهم شهداء.. وزير التعليم العالي يوجه الشكر للأطقم الطبية ضحايا كورونا نحتسبهم شهداء.. وزير التعليم العالي يوجه الشكر للأطقم الطبية ضحايا كورونا

مصراوي Masrawy

03:19 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- مصراوي:
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة المستجد "كوفيد -19".

وقال: "من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وتابع: "نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليساهم في تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلاً: "نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و 8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التميز.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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