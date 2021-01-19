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كامل الوزير يبحث مع السفير الألماني تدعيم التعاون في مجالات النقل

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كامل الوزير يبحث مع السفير الألماني تدعيم التعاون في مجالات النقل كامل الوزير يبحث مع السفير الألماني تدعيم التعاون في مجالات النقل

مصراوي Masrawy

03:17 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيسي هيئتي السكك الحديدية و القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية الألمانية، والتعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال النقل حيث كان أحدث أوجه هذا التعاون هو توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وسيمنز العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في ، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب السفير الألماني بالقاهرة عن اهتمام الشركات الألمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري خاصة وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف (يوروجيت الألماني وكونشتيب إيطاليا) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط).

وأكد وزير النقل، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بما يساهم في تطوير هذه المنظومة.

وأشاد السفير الألماني بالقاهرة بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن اتجاه مصر نحو تطوير البنية التحتية في شتى المجالات وخاصة قطاع النقل والسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطوير الطاقة الكهربائي هو نفس الاتجاه الذي اتخذته الدول المتقدمة

وتباحث الجانبان في التعاون في مجال إنشاء مركز للتحكم لشبكة السكك الحديدية (الديزل والكهرباء) التي سيتم تنفيذها وكذلك التعاون لإنشاء مركز لتدريب وتأهيل وصيانة خاص بمنظومة السكك الحديدية يتم خلاله تدريب المهندسين والفنيين المصريين على أحدث نظم تكنولوجيا السكة الحديد والقطارات السريعة وذلك على أيدي خبراء المانيا المتخصصين في هذا المجال.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في مجال تدريب عدد 160 مهندس وعامل مصري على ماكينات حفر الأنفاق ليتم تأهيلهم بما يمكنهم من العمل في السوق المصرية والألمانية.

كما أعرب السفير الألماني عن رغبة شركتي (DB شانكر – DHL) الألمانيتين للتعاون مع الجانب المصري في مجال نقل البضائع وانشاء المناطق اللوجيستية.

وأكد الوزير على اهتمام المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه المنظومة وكذلك تنفيذ خطة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

كما أشار الوزير إلى أنه في مجال مشروعات الربط بين مصر ودول الجوار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي والبري مع دول الجوار يمكن ان تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين ففي مجال الربط البري مع دول الجوار فهناك طريق القاهرة كيبب تاون الذي يمر بعدد 9 دول افريقية بطول 10228 كم منهم 1155 كم داخل الأراضي المصرية جاري تطويرهم وكذلك الطريق البري المخطط إنشاؤها بين مصر وتشاد وفي مجال الربط السككي فهناك مخطط لإنشاء خط أسوان /توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان، وخط الإسكندرية/ السلوم /بنغازي للربط مع ليبيا وكذلك مشروع خط الفردان /العريش /رفح / طابا.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تطوير كل الموانئ المصرية على البحر المتوسط للربط مع دول شمال وغرب أفريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر للربط مع دول شرق أفريقيا.

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