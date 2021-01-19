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هيكل: وزارة الإعلام عادت برؤية للسيسي.. ولا نملك وسيلة إعلامية

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هيكل: وزارة الإعلام عادت برؤية للسيسي.. ولا نملك وسيلة إعلامية هيكل: وزارة الإعلام عادت برؤية للسيسي.. ولا نملك وسيلة إعلامية

مصراوي Masrawy

03:17 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عودة الوزارة جاءت بناء على رؤية الرئيس عبد الفتاح ، بعد حالة الفراغ، مشيرا إلى أنه أنه فور تكليفه عمل على محورين الأول: إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المحور الثاني كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل ، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال: في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.

واوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال: أمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.

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مصراوي Masrawy

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