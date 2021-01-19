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برلماني لوزير التعليم العالي: تعيين المعيدين يتم بالأهواء الشخصية

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برلماني لوزير التعليم العالي: تعيين المعيدين يتم بالأهواء الشخصية برلماني لوزير التعليم العالي: تعيين المعيدين يتم بالأهواء الشخصية

مصراوي Masrawy

03:15 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.

وانتقد "البياضي"، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل في الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالي، حول استكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذي توقف بسبب أزمة ، وكذلك خطة الوزارة للفصل الدراسى الجديد وسط توقعات بزيادة حالات كورونا

وتابع، أن إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم مشددًا على ضرورة تطوير كليات التربية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، مطالبة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل قاعة المجلس للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا على الصحة العامة للجميع.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً : من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا

نائية : أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا بروتوكول علاج كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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