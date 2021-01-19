وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رصد الوزارة انتهاكات في تنسيق الجامعات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ما استدعى تغيير نظام التنسيق.

وأوضح عبدالغفار، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنهم رصدوا قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر. وأضاف أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة يقوم على تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز، والنظام الإليكتروني المستحدث تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنيين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا".