أخبار عاجلة

مصادرة الخيول والألعاب الهوائية بحجز جنوب مكة الفرعية -
أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد: الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أكثر برودة -
الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع -
مدبولي يستعرض الإصدار الجديد لـ"معلومات الوزراء" (آفاق مستقبلية) -
بتكلفة 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة الوزارة العاجلة لمواجهة السيول -
رئيس "النواب" يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المتخصصة.. تعرف عليها -
البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج -
"ليس كلامًا دقيقًا".. وزيرة الصحة تعلق على تحديد موعد تلقي المواطنين لقاح كورونا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل

Print
وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل وزير التعليم العالي: جامعات خاصة رفضت طلابا متفوقين لصالح آخرين بمجموع أقل

مصراوي Masrawy

03:15 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رصد الوزارة انتهاكات في تنسيق الجامعات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ما استدعى تغيير نظام التنسيق.

وأوضح عبدالغفار، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنهم رصدوا قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر. وأضاف أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة يقوم على تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز، والنظام الإليكتروني المستحدث تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنيين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

مستشهدًا برواية كندية.. رئيس برلمانية النور يطالب بالاهتمام بالقطن المصري

شبكة عيون الإخبارية