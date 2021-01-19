القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية الحرجة بمركز ناصر، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتي السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقال طلعت، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

وأشار إلى أن الدورة مدتها شهراً كاملاً، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأوضح طلعت، أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.