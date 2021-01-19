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يناقش تسعير الغرف الفندقية.. وزير السياحة يجتمع بمستثمري البحر الأحمر السبت المقبل

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يناقش تسعير الغرف الفندقية.. وزير السياحة يجتمع بمستثمري البحر الأحمر السبت المقبل يناقش تسعير الغرف الفندقية.. وزير السياحة يجتمع بمستثمري البحر الأحمر السبت المقبل

مصراوي Masrawy

03:00 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيعقد اجتماعا مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، يوم السبت المقبل.
وقال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر في بيان اليوم، إن الاجتماع سيناقش أهم التطورات والأحداث بمجال السياحة في ظل تحديات الوباء العالمي كورونا.
وأوضح نبيل، أن أهم الملفات التي ستتم مناقشتها هي سياسة تسعير غرف الفنادق خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة.

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