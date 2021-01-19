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القوى العاملة: صرف 2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

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القوى العاملة: صرف 2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج القوى العاملة: صرف 2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:52 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وبحسب بيان اليوم، أعلن الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 5519 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي، سيتم اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 18 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وقال أبوزيد، إن إجمالي ما سيتم صرفه يبلغ مليونين و795 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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