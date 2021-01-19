منظمة بريطانية تدعو لإنقاذ 10 ملايين طفل أفغاني من الجوع

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مصراوي Masrawy

لندن - أ ش أ

دعت منظمة "انقذوا الأطفال" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى توفير 1.3 مليار دولار كمساعدات لإنقاذ حوالي 10 ملايين طفل في أفغانستان؛ يعانون من عدم الحصول على الغذاء الكافي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية -في بيان لها، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن ما يزيد قليلاً على 18 مليون أفغاني، من بينهم 9.7 مليون طفل، باتوا في حاجة ماسة إلى الدعم المنقذ للحياة بما في ذلك الغذاء، مطالبة بتوفير تبرعات بقيمة 1.3 مليار دولار؛ لدفع ثمن المساعدات اللازمة في هذا الصدد خلال عام 2021.