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المتهمة بتصنيع "حلوى نادي الجزيرة" في التحقيقات: " دي دعابة وضحك"

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المتهمة بتصنيع "حلوى نادي الجزيرة" في التحقيقات: " دي دعابة وضحك" المتهمة بتصنيع "حلوى نادي الجزيرة" في التحقيقات: " دي دعابة وضحك"

مصراوي Masrawy

02:58 م الثلاثاء 19 يناير 2021


كتب- محمود سعيد:

أدلت المتهمة بصناعة حلوى بأشكال تحمل إيحاءات جنسية في حفل داخل نادي الجزيرة باعترافاتها أمام النيابة العامة.

وقالت المتهمة في التحقيقات إن إحدى السيدات اعتادت على التعامل معها شراء منتجاتها، ويوم الواقعة طلبت منها تورتة و"كب كيك" بشكل مميز للاحتفال بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وأنها استجابت لطلبها، موضحة أن الهدف من أشكال الحلوى هو الدعابة والضحك وليس أي إيحاء جنسي أو خدش الحياء.

ونفت المتهمة معرفتها بهوية ناشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها فوجئت بانتشارها والقبض عليها.

وفي ختام التحقيقات، حرَّزت النيابة هاتف المتهمة الذي يحوي محادثات مع السيدة التي طلبت تصنيع الحلوى، وأخلت سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، اتهامات تتعلق بتصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، في صور تخدش الحياء، وتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مصدر أمني، صرح لـ "مصراوي"، أن السيدة مُسجلة خطرًا، وسبق اتهامها في قضية "سرقة" بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وأضاف المصدر أن المتهمة حولت شقتها السكنية بجاردن سيتي إلى مصنع لتصنيع الحلوى الخاصة للحفلات.

أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيدة، بعد تداول للاحتفال بعيد ميلاد داخل نادي الجزيرة، والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات بالنادي، وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية، والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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