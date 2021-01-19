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"الإسلامية" تختتم برنامج الإجازة والأسرة بـ 12000 فعالية توعوية

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"آل الشيخ" ينوه بما قدمه الدعاة والداعيات المشاركون

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج "الأسرة والإجازة" بعموم مناطق المملكة، بإقامة 12000 منشط توعوي ودعوي.

وتمثلت هذه المناشط في في 1000 محاضرة، و3000 كلمة دعوية، و3000 بروشور دعوي، و1000 مادة دعوية، و4000 درس علمي، نفذتها فروع الوزارة بمناطق المملكة خلال إجازة الربيع للعام الحالي 1442هـ، عبر كلمات ومحاضرات وندوات متنوعة قدمها نخبة من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع ومصليات المتنزهات وأماكن تجمعات الناس

وبهذه المناسبة، نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما قدمه الدعاة والداعيات المشاركون في البرنامج من طرح متميز للموضوعات المستهدفة والتي تجسد رسالة الوزارة وعنايتها بالأسرة التي تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع والمحافظة على مكتسبات الأسرة في الإجازة من الأولويات، مشيراً إلى أن فروع الوزارة تحظى بدعم متواصل من أمراء المناطق لتحقيق رسالتها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

يذكر أن برنامج الأسرة والإجازة يعد برنامجاً نوعياً موجهًا للأسرة في الإجازة ويهدف إلى تعريف الناس بأمور منها: "نشر الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف، وأهمية تنظيم الوقت واغتنامه، والآثار الحميدة للاجتماع بالأسرة، وفوائد الحوار بين أفراد الأسرة، والحرص الأكيد على استغلال طاقات الشباب ومواهبهم، وتذكير الأبناء في المحافظة على المرافق العامة".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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