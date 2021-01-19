"دهانات الجزيرة" تطلق مجموعة ألوان عام 2021

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جمعت بين الإلهام والمفاخرة والكلاسيكية والجرأة

أطلقت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة ألوان عام 2021، التي تتدرج من ألوان ذات طابع بسيط وهادئ إلى ألوان مفعمة بالحيوية والنشاط، وصل عددها إلى 32 لوناً، موزعة على 4 أنماط تصميمية داخلية، يضم كل نمط 8 ألوان تعكس معانيه بروح موحدة، وجمعت بين الإلهام والمفاخرة والكلاسيكية والجرأة، مجسّدة في "بسيط ملهم- استوائي فاخر- كلاسيكي ناعم- صناعي جريء".

وأعرب عبدالله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، عن أمله في أن تشغل ألوان عام 2021 حيّزاً مهماً في الإسهام بتغيير نمط حياة العملاء الذين يترقبون بواسع الشغف موضة ألوانها وابتكاراتها وإبداعاتها، فيما يرسم أبعاداً جديدة من خلال تشكيلات ملفتة للأنظار تلقي بظلالها على تحسين جودة الحياة في بيئة أعمالهم وأماكن معيشتهم.



ولفت إلى أن المجموعة اللونية الجديدة اختيرت من جانب عدد من خبراء الألوان والمصممين ومن لديهم الخبرة الواسعة في معرفة التوجه العالمي للألوان ودراية وإلماماً كبيراً بمتطلبات العملاء، وقد خرجوا بمجموعة تضم 32 لوناً تناسب جميع الأذواق في التصميم الداخلي، مشيراً إلى أن "دهانات الجزيرة" درجت على إطلاق موضتها السنوية للألوان منذ عام 2018.

وأشار إلى أن "دهانات الجزيرة" عازمة على الاستمرار في إطلاق مجموعات لونية جديدة في كل فترة لما لمسته من اهتمام الجمهور بها، خصوصاً بعد أن شهدت استشارة فني دهانات الجزيرة عن أفضل الألوان المفترض تطبيقها في المساحات المختلفة اهتماماً ملحوظاً، ولأهمية المجموعات اللونية في تسهيل معرفة العملاء بأفضل الألوان وكيفية تنفيذها وتنسيقها مع الألوان الأخرى.

بسيط ملهم:

يعبّر نمط الحياة البسيط عن الهدوء والراحة والعملية، لذا شكلنا هذه البساطة والراحة على هيئة بصرية متمثلة في هذه المجموعة اللونية التي تعزز الاسترخاء والطمأنينة وهدوء النفس.

يمثل هذا النمط الطابع الهادئ وتطلعات محبي الألوان الفاتحة ليعكسها على مساحتك، وتندرج تحته ألوان مختلفة في درجاتها متشابهة في معانيها هي: كلاود، بارلي، توفي، شوفان، بالارينا، بلوم، بيستاشيو لاتيه، ريني.

استوائي فاخر:

من المعروف أن الطبيعة هي أهم رموز الانسجام والتجانس، هذه المجموعة اللونية تعكس تناغم وتنوّع الطبيعة الاستوائية المترفة وترسمها بالألوان.

ولأن الطبيعة هي مصدر إلهامنا ومرجع لتجانس الألوان وتناغمها مع بعضها، خرجنا بمجموعة "استوائي فاخر" لتعكس معاني الطبيعة بـألوان: قراي تون، شاي لاتيه، ريفي، زعفران، سيرموني، أوركيد، سبرينق تري، سكاي.

كلاسيكي ناعم:

للكلاسيكيات روح شاعرية وجمال لا يتأثر بمرور الزمن، هذه المجموعة اللونية الفاتحة تجسّد الأناقة الكلاسيكية المستوحاة من الحضارة الأوربية القديمة والمباني الأثرية في اليونان وروما.

إذا كنت من محبي الكلاسيكيات والألوان التي تعكس معنى الفخامة والعراقة فهذه الألوان ستجذب ناظريك، وتتضمن هذه المجموعة ألوان: سوان، كوكونت، كوستال بيج، كلاسي، بيرثداي كيك، بينك سكاي، ماتشا، فريش.

صناعي جريء:

يستوحي طراز التصميم الصناعي ألوانه من العناصر والمواد المستخدمة في المصانع، والتي شكّلت لنا هذه المجموعة اللونية بألوان دافئة وثرية مستوحاة من البيئة الصناعية الحديثة.

هل سمعت سابقاً بالألوان الجريئة أو الأنماط العملية؟

في كثير من الأحيان نريد أن نعكس طابع الجرأة والقوة على مساحتنا باستخدام ألوان مفعمة بالحيوية والنشاط وذات طابع صلب، لذلك تعكس المجموعة الأخيرة من ألوان السنة هذه المعاني بمسمى "صناعي جريء"، وتندرج تحتها ألوان: سموك، بندقي، كوكيز، بلوندي، بريك يارد، كوفي، أدفنتشر، إمباير.

يمكن تصفح جميع الألوان من خلال الرابط http://ajp.sa/Color-Trend كما يمكن استخدام "محاكي الألوان" في موقع دهانات الجزيرة على الإنترنت www.jazeerapaints.com للتعرّف على صورتها النهائية في مختلف المساحات.دهانات الجزيرة