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لمضاعفة الكمية.. ضبط تاجر مخدرات يقوم بتصنيع وتدوير الحشيش في الإسكندرية

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لمضاعفة الكمية.. ضبط تاجر مخدرات يقوم بتصنيع وتدوير الحشيش في الإسكندرية لمضاعفة الكمية.. ضبط تاجر مخدرات يقوم بتصنيع وتدوير الحشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:34 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عاطل، بحوزته 4طرب حشيش.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية) حيث أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزته على (4 طرب لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول ) وباستكمال تفتيش المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، تم ضبط (كمية لمسحوق مخدر الحشيش – كمية لمعجون مخدر الحشيش – عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير - ميزان رقمي– سلاح أبيض "سكين").

بمواجهة المتهم أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار والعدد والأدوات لإعادة تدويره وتصنيعه، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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