قضية جديدة.. محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" 21 فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 فبراير المقبل ؛ لنظر دعوى مقامة ضد الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها حول الحجاب.

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وتعد تلك هي الدعوى الثانية بحق الفنانة رانيا يوسف والتي تحدد لها جلسة 21 فبراير.

كان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.