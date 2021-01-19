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بعد انتشاره على فيسبوك.. كشف ملابسات "طفل الشيشة" في سوهاج

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بعد انتشاره على فيسبوك.. كشف ملابسات فيديو "طفل الشيشة" في سوهاج بعد انتشاره على فيسبوك.. كشف ملابسات "طفل الشيشة" في سوهاج

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02:33 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأطفال بتدخين النارجيلة "الشيشة" بنطاق محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز سوهاج، بتصوير الطفل المشار إليه- مقيم بذات الناحية) بناءً على رغبة والد الطفل، وقيامه بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل الدعابة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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