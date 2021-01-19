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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأطفال بتدخين النارجيلة "الشيشة" بنطاق محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز سوهاج، بتصوير الطفل المشار إليه- مقيم بذات الناحية) بناءً على رغبة والد الطفل، وقيامه بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل الدعابة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.