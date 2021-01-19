بأمر المحافظ.. فض عزاء والدة الشيخ "الطاروطي" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، بفض سرادق عزاء والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات، وعدم إقامة سرادقات العزاء والأفراح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشيع الآلاف من أهالي قرية "طاروط" التابعة لمدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة والدة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالقرية، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بالقرية.